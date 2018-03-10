При заправке легкового автомобиля, по предварительной информации, марки KIA, произошло воспламенение газовоздушной смеси, после чего огонь перекинулся на заправочную колонку, сообщили в крымском управлении МЧС.
При заправке легкового автомобиля, по предварительной информации, марки KIA, произошло воспламенение газовоздушной смеси, после чего огонь перекинулся на заправочную колонку, сообщили в крымском управлении МЧС.
Глава Джанкойской горадминистрации Александр Бочаров подтвердил, что на данный момент грузового сообщения с Украиной нет. Легковые машины и пешеходы пересекают границу между Украиной и Крымом беспрепятственно.
На железнодорожных станциях Джанкой и Армянск установлены автомобильные грузо-пассажирские постоянные многосторонние пункты пропуска и пассажирский пункт пропуска на железнодорожной станции Симферополь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".