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    Джанкой

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Подтопленный Джанкой из-за сильного дождя
    Ливни в Крыму: затопленный Джанкой 
    10:14 05.06.2016
    911Суперштормы накрыли Европу
    Из-за ливня в Джанкое были частично подтоплены 36 придомовых территорий и домов. В трех населенных пунктах Джанкойского района – Маслово, Кондратьево и Мирновка – подтоплены 16 придомовых территорий.
    Появилось видео с места взрыва на заправке в Крыму. Видео
    Появилось видео с места взрыва на заправке в Крыму 
    17:31 25.04.2016
    1700
    При заправке легкового автомобиля, по предварительной информации, марки KIA, произошло воспламенение газовоздушной смеси, после чего огонь перекинулся на заправочную колонку, сообщили в крымском управлении МЧС.
    На месте взрыва на АЗС в Джанкое
    На автозаправке в Крыму прогремел взрыв
    15:25 25.04.2016
    774
    При заправке легкового автомобиля, по предварительной информации, марки KIA, произошло воспламенение газовоздушной смеси, после чего огонь перекинулся на заправочную колонку, сообщили в крымском управлении МЧС.
    Блокада Крыма
    Все три дороги из Украины в Крым перекрыты для грузовых машин
    12:27 21.09.2015
    1475Энергоблокада: Крым без электричества
    Глава Джанкойской горадминистрации Александр Бочаров подтвердил, что на данный момент грузового сообщения с Украиной нет. Легковые машины и пешеходы пересекают границу между Украиной и Крымом беспрепятственно.
    Блок-пост. Архивное фото
    Россия установила пункты пропуска через границу в Крыму и Севастополе
    16:34 07.06.2014
    979Присоединение Крыма к РФ
    На железнодорожных станциях Джанкой и Армянск установлены автомобильные грузо-пассажирские постоянные многосторонние пункты пропуска и пассажирский пункт пропуска на железнодорожной станции Симферополь.
    Железная дорога. Архивное фото
    МВД РФ сообщило о массовых опозданиях поездов из Украины в Крым
    13:01 04.06.2014
    114Присоединение Крыма к РФ
    Более 15 поездов ежесуточно приезжают из Украины в Крым с опозданием до пяти часов, сообщил журналистам в среду начальник профильного главка МВД России Дмитрий Шаробаров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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