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    валовой внутренний продукт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Степан Кубив. Архивное фото
    В Минэкономики сообщили о росте ВВП в третьем квартале
    11:35 30.11.2017
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    По словам первого вице-премьер Украины - главы Минэкономики Степана Кубива, в целом отрасли экономики демонстрируют рост, отстают только те, которые были ориентированы на экспорт в Российскую Федерацию.
    Василий Горбаль
    Экономический рост в Украине не дает повода для оптимизма - эксперт
    04:14 17.07.2017
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    Эксперт по вопросам финансов, бывший член совета НБУ Василий Горбаль в эфире "ГС" заявил, что более высокий рост ВВП в стране можно обеспечить только достаточно эффективными реформами.
    График состояния рынка. Архивное фото
    Украину ожидает инфляция и девальвация - эксперт
    05:28 06.07.2015
    3272Украина, экономика, катастрофа
    По словам эксперта, экономика Украины продолжает свое падение, падение ВВП в первом квартале на уровне 17% обнаружило проблему, что объем денежной массы в обращении остается неизменным, а производство уменьшается.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    Кабмин планирует дефицит бюджета в 3% ВВП в 2016 г
    23:29 09.04.2015
    153Кредит МВФ и кризис в Украине.
    В документе прописано обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы путем содержание предельного объема дефицита государственного бюджета в пределах 3% валового внутреннего продукта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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