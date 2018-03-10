По словам первого вице-премьер Украины - главы Минэкономики Степана Кубива, в целом отрасли экономики демонстрируют рост, отстают только те, которые были ориентированы на экспорт в Российскую Федерацию.
По словам эксперта, экономика Украины продолжает свое падение, падение ВВП в первом квартале на уровне 17% обнаружило проблему, что объем денежной массы в обращении остается неизменным, а производство уменьшается.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".