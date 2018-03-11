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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Анна Седокова в постели с другими девушками. Архивное фото
    Американские исследователи заявили, что знают как улучшить сексуальную жизнь
    00:36 10.03.2018
    281
    По данным американских исследователей, всего лишь один дополнительный час сна у женщин приводил к тому, что у 14 процентов из них на следующий день был хороший секс.
    Секреты здорового сна
    Секреты здорового сна 
    20:16 13.03.2015
    894
    Всемирный день сна отмечается 13 марта. Смотрите в инфографике РИА Новости, как справиться с самым распространенным расстройством сна – бессонницей или инсомнией – без помощи лекарственных средств.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Конфликт на Донбассе уже в миротворческом тупике
    11:56 10.03.2018
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    Если нынешний состав Рады не способен принять пакет законов, оговоренных "Минском-2", а рейтинги восседающих в ней партий находятся на уровне статистической погрешности, имеет ли смысл внешним игрокам начинать разговор о миротворцах?
    Девчонка из Лос-Анджелеса, перевернувшая мир моды 
    06:30 10.03.2018
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    Джелена Нура (Джиджи - "домашнее" имя девушки) начала свою карьеру ребенком. В два года она снялась для рекламной компании Baby Guess, заключив контракт с дизайнером Полом Марчиано. Все устроила, мама - Иоланда Хадид, в прошлом - успешная модель.
    Анна Седокова в постели с другими девушками. Архивное фото
    Американские исследователи заявили, что знают как улучшить сексуальную жизнь
    00:36 10.03.2018
    281
    По данным американских исследователей, всего лишь один дополнительный час сна у женщин приводил к тому, что у 14 процентов из них на следующий день был хороший секс.
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