Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Если нынешний состав Рады не способен принять пакет законов, оговоренных "Минском-2", а рейтинги восседающих в ней партий находятся на уровне статистической погрешности, имеет ли смысл внешним игрокам начинать разговор о миротворцах?
Джелена Нура (Джиджи - "домашнее" имя девушки) начала свою карьеру ребенком. В два года она снялась для рекламной компании Baby Guess, заключив контракт с дизайнером Полом Марчиано. Все устроила, мама - Иоланда Хадид, в прошлом - успешная модель.