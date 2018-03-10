По словам директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, заключенных на территории России граждан Украины – сотни. Причем ими забиты следственные изоляторы провинциальных российских городов.
Около 75 процентов мирового рынка наркотиков находится в руках албанской мафии. По некоторым оценкам, в месяц через руки албанских дилеров проходит от четырех до шести тонн героина, в год это - два миллиарда долларов.
Руководитель Бюро противодействия наркопреступности МВД Украины Илья Кива отметил, что только один департамент противодействия наркопреступности не сможет решить проблему с наркоторговлей во всем государстве.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.