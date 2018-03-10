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    наркомафии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Наручники
    В МВД сообщили о сотнях задержанных украинцев в РФ
    00:14 12.02.2017
    905Взрыв в здании полиции в Ровно
    По словам директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, заключенных на территории России граждан Украины – сотни. Причем ими забиты следственные изоляторы провинциальных российских городов.
    Партия героина, изъятая в Румынии на границе с Венгрией
    Криминал на миллиарды: албанская наркомафия сильнее колумбийской
    10:47 11.11.2016
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    Около 75 процентов мирового рынка наркотиков находится в руках албанской мафии. По некоторым оценкам, в месяц через руки албанских дилеров проходит от четырех до шести тонн героина, в год это - два миллиарда долларов.
    Илья Кива
    Кива: сегодня наркопреступность перешла на 50% в интернет
    13:07 12.11.2015
    172Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Руководитель Бюро противодействия наркопреступности МВД Украины Илья Кива отметил, что только один департамент противодействия наркопреступности не сможет решить проблему с наркоторговлей во всем государстве.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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