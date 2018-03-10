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    летнее время

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Перевод часов. Архивное фото
    В воскресенье Украина переходит на летнее время
    19:11 20.03.2017
    228
    Согласно постановлению Кабмина №509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины" государство переходит на летнее время ежегодно в последнее воскресенье марта.
    Перевод часов. Архивное фото
    Украина перешла на летнее время
    04:23 27.03.2016
    10772
    Перевод часов традиционно влечет за собой изменение графиков поездов. "Укрзализныця" уже предупредила, что в связи с переходом на летнее время откорректированы графики движения.
    Перевод часов. Архивное фото
    Украина в ночь на воскресенье переходит на "летнее время"
    19:25 26.03.2016
    1762
    Как сообщили в Министерстве экономического развития и торговли, летнее время путем перевода часовой стрелки на 1 час вперед устанавливается в 3:00 по киевскому времени.
    Перевод часов. Архивное фото
    Украина уравнялась в одном времени с Москвой
    08:09 29.03.2015
    10777
    Согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", на территории Украины 29 марта 2015 года в три часа по киевскому времени вводится летнее время.
    Перевод часов. Архивное фото
    Украина в ночь на воскресенье перейдет на летнее время
    12:05 28.03.2015
    279
    В соответствии с постановлением кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года, на территории Украины 29 марта 2015 в три часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на один час вперед.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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