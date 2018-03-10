Согласно постановлению Кабмина от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", на территории Украины 29 марта 2015 года в три часа по киевскому времени вводится летнее время.
В соответствии с постановлением кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года, на территории Украины 29 марта 2015 в три часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на один час вперед.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".