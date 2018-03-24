Ночью Украина перейдет на летнее время

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Украина в ночь на 25 марта переходит на летнее время: в три часа ночи жители страны переведут стрелки на час вперед и окажутся в одном времени с Москвой и неподконтрольной частью Донбасса.

Украина переводит часы два раза в год согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". Это так называемые переходы на "летнее" и "зимнее" время. Традиционно Украина переходит на летнее время в последнее воскресенье марта.

"Двадцать пятого марта 2018 года в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время. В ночь с субботы на воскресенье часовую стрелку нужно перевести на 1 (один) час вперед",- напоминает Министерство экономического развития и торговли Украины. Таким образом, время в Киеве и Москве станет одинаковым.

Каждый переход на "зимнее" и "летнее" время вызывает бурные дискуссии в украинском обществе, но до законодательного уровня этот вопрос ни разу не дошел. Сторонники отмены перехода утверждают, что затраты на освещение сейчас ничтожно малы по сравнению с началом XX века. Основная доля потребления электричества приходятся на бытовые приборы и компьютеры, работа которых не зависит от солнечного цикла, утверждают они. По мнению экспертов, такого рода изменения негативно сказываются на здоровье украинцев.

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Периодически те или иные органы власти выступают с инициативами "не переводить часы". Последним с таким предложением выступил Киевсовет. В частности, 14 марта на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты киевские депутаты согласовали проект решения об обращении к Кабинету министров Украины относительно пересмотра существующего порядка исчисления времени.

В столичной мэрии уверяют, что перевод часов вызывает стресс и негативно влияет на психологическое и физическое состояние человека. Многие украинцы жалуются на плохое самочувствие, так как незначительный сдвиг времени нарушает работу биологических часов.

Согласно процедуре, проект должен поддержать Киевсовет и направить его на рассмотрение правительства. Пока такое решение депутаты не приняли, поэтому старый порядок сохраняется в силе.

Примечательно, что Москва и Киев формально находятся в одном часовом поясе. В большинстве районов СССР с 1930 года действовало так называемое декретное время (поясное плюс 1 час). При переходе на летнее время добавлялся еще час. В 1990 году Украинская, Молдавская и Белорусская ССР отменили у себя декретное время и "вернулись" в свой часовой пояс. Тогда впервые возникла разница во времени между Москвой и этими республиками.

В последний раз Украина меняла время 29 октября минувшего года. Тогда украинцы перевели стрелки часов на час назад, сохраняя часовую разницу во времени с Москвой в один час. Исключением стала подконтрольная ополченцам часть территории Донбасса — там самопровозглашенные власти не стали переводить часы, таким образом, уравняв время с московским.

Теперь Россия и часть Донбасса не переводят стрелки часов, оставаясь в зимнем времени. Киев, переходя этой весной на летнее время, вновь окажется в одном времени с РФ и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, дважды в год у жителей стран, в которых переводят время, на 8% вырастает риск инсульта, в два раза увеличивается количество обращений в связи с проблемами сердечно-сосудистой системы, на 12% больше вызовов принимает служба скорой помощи, до 45% населения имеют проблемы со сном, на 29% возрастает численность ДТП в течение двух недель после перехода.

Специалисты в области медицины рекомендуют начать подготовку к переводу часов не менее чем за неделю. Медики подчеркивают, что особое внимание адаптации необходимо уделить людям, которые особо чувствительны к смене времени, в частности — страдающим вегетососудистой дистонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также расстройством нервной системы.

Врачи рекомендуют примерно за неделю до перехода на летнее время ложиться спать на 15-30 минут раньше обычного и раньше просыпаться. Также, по мнению медиков, для легкой адаптации к новому времени людям нужно особое внимание уделять отдыху и физическим нагрузкам, принимать контрастный душ, гулять вечером, больше дышать свежим воздухом и заниматься спортом. Специалисты рекомендуют больше внимания уделять рациону питания.