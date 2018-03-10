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    корриды

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Тореадор Иван Фандиньо
    Во Франции во время боя с быком погиб тореадор
    20:55 18.06.2017
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    Тореро приблизился к быку, потерял равновесие и упал, в этот момент бык ударил его рогом в бок. Фандиньо, согласно информации, доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти - у него оказалось разорвано легкое.
    Смертельный удар быка на корриде в Испании. Видео
    Смертельный удар быка на корриде в Испании (18+) 
    06:22 10.07.2016
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    Испанский тореадор погиб от удара быка во время представления. Это первая в Испании смерть матадора на арене c 1985 года. Трагедия произошла на арене в Теруэле. Видео содержит шокирующие кадры.
    Бык ударил рогом 29-летнего тореадора Виктора Баррио, в результате чего он скончался
    Бык в Испании насмерть забодал тореодора
    23:55 09.07.2016
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    Трагедия произошла на арене в Теруэле. Бык сильно ударил рогом 29-летнему тореадору Виктору Баррио, после чего тот упал, а бык наступил ему на грудь.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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