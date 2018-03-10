Тореро приблизился к быку, потерял равновесие и упал, в этот момент бык ударил его рогом в бок. Фандиньо, согласно информации, доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти - у него оказалось разорвано легкое.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.