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    быки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    В Турции разъяренный бык набросился на женщину прямо в центре города. Видео
    В Турции разъяренный бык набросился на женщину прямо в центре города 
    05:08 04.09.2017
    169
    В сети появилось видео, на котором разъяренный бык сбивает с ног женщину, идущую по городской улице. На кадрах видно, как животное преследует неизвестную в традиционном арабском одеянии.
    Смертельный удар быка на корриде в Испании. Видео
    Смертельный удар быка на корриде в Испании (18+) 
    06:22 10.07.2016
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    Испанский тореадор погиб от удара быка во время представления. Это первая в Испании смерть матадора на арене c 1985 года. Трагедия произошла на арене в Теруэле. Видео содержит шокирующие кадры.
    Бык ударил рогом 29-летнего тореадора Виктора Баррио, в результате чего он скончался
    Бык в Испании насмерть забодал тореодора
    23:55 09.07.2016
    459
    Трагедия произошла на арене в Теруэле. Бык сильно ударил рогом 29-летнему тореадору Виктору Баррио, после чего тот упал, а бык наступил ему на грудь.
    Коррида. Архивное фото
    Сбежавший бык ранил в Испании 11 человек
    19:44 15.05.2015
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    Бык ринулся по улицам, атакуя прохожих. В результате 11 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницы. Один из раненых - девятилетний ребенок.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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