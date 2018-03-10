наверх
10.03.2018
12:58
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
быки
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
В Турции разъяренный бык набросился на женщину прямо в центре города
05:08 04.09.2017
169
В сети появилось видео, на котором разъяренный бык сбивает с ног женщину, идущую по городской улице. На кадрах видно, как животное преследует неизвестную в традиционном арабском одеянии.
Смертельный удар быка на корриде в Испании (18+)
06:22 10.07.2016
3238
Испанский тореадор погиб от удара быка во время представления. Это первая в Испании смерть матадора на арене c 1985 года. Трагедия произошла на арене в Теруэле. Видео содержит шокирующие кадры.
Бык в Испании насмерть забодал тореодора
23:55 09.07.2016
459
Трагедия произошла на арене в Теруэле. Бык сильно ударил рогом 29-летнему тореадору Виктору Баррио, после чего тот упал, а бык наступил ему на грудь.
Сбежавший бык ранил в Испании 11 человек
19:44 15.05.2015
223
Бык ринулся по улицам, атакуя прохожих. В результате 11 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницы. Один из раненых - девятилетний ребенок.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Испания
2
Толедо
1
Турция
1
корриды
2
матадоры
1
нападения
1
смерть
2
Подборка тегов
быки
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги