Пока украинская власть призывает народ потуже затянуть пояса, сами чиновники не спешат тратить государственные средства по назначению, зарабатывая на "прокручивании" казенных денег в коммерческих и государственных банках.
По словам Яценюка, средства удалось накопить за счет изменения налоговой системы, борьбы с коррупцией, и основа этих средств в первую очередь - это финансирование армии, вооруженных сил, заработных плат и пенсий.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".