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Неоднократно были сделаны заявления, что нам уже не нужен российский газ, но, тем не менее, в нынешнем квартале уже подписан контракт и даже частично предоплачены 2 миллиона кубометров, считает директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.