Неоднократно были сделаны заявления, что нам уже не нужен российский газ, но, тем не менее, в нынешнем квартале уже подписан контракт и даже частично предоплачены 2 миллиона кубометров, считает директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".