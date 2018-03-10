наверх
10.03.2018
05:01
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
САУР-МОГИЛА
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
10
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
Саур-Могила в годовщину освобождения Донбасса от фашистов
10:51 09.09.2014
1276
На Саур-Могиле прошли мероприятия в честь Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
Захарченко: у "ДНР" будет банк для восстановления памятника на Саур-Могиле
16:26 08.09.2014
594
Как устанавливается перемирие на Востоке
Непризнанная "Донецкая народная республика" намерена создать собственный банк, заявил в понедельник на брифинге в Донецке премьер "ДНР" Александр Захарченко.
Обстановка на Саур-Могиле
11:52 29.08.2014
1739
Донбасс. Боевые действия
Ситуация Саур-Могиле: ополченцы "ДНР" утверждают, что вернули контроль над стратегической высотой в Донбассе, СНБО отрицает, что ополченцы отбили у силовиков курган.
Из-за боев на кургане Саур-Могила рухнул Монумент памяти ВОВ
16:37 26.08.2014
525
Юго-Восток Украины: АТО.
В результате артиллерийских обстрелов и боев между силовиками и ополченцами на кургане Саур-Могила рухнул Монумент памяти Великой Отечественной войны.
В СНБО отрицают, что ополченцы заняли курган Саур-Могила
13:53 26.08.2014
2622
Юго-Восток Украины: АТО.
По словам спикера СНБО Андрея Лысенко, высота Саур-Могила на 12.00 оставалась под контролем военных и не будет сдана, "потому что она является стратегической".
Ополченцы заявляют, что вернули контроль над Саур-Могилой
13:38 26.08.2014
3313
Юго-Восток Украины: АТО.
"После нескольких дней упорных боев силовики ее оставили", - сообщил представитель ополчения РИА Новости, добавив, что к ополчению попало несколько единиц бронетехники и оружия.
Войска продолжают наступление на шесть городов на Донбассе - СНБО
14:50 17.08.2014
652
Юго-Восток Украины: АТО.
Силовики пытаются взять под контроль Донецк, Луганск, Горловку, Первомайск, Иловайск и Красный Луч. Они также удерживают высоту неподалеку от кургана Саур-Могила, которую пытаются отбить ополченцы.
Монумент памяти ВОВ на кургане Саур-Могила серьезно пострадал от боев
00:17 10.08.2014
339
Война на Юго-Востоке
От фигуры солдата с поднятым над головой автоматом осталась буквально одна нога, ее обломки рассеяны. Сильно пострадали также пилоны и барельефы, а также сам 36-метровый обелиск.
Ополчение оставило стратегическую высоту Саур-Могила в Донецкой области
22:35 09.08.2014
938
Война на Юго-Востоке
После того, как ополченцы истратили все боеприпасы, они решили отступить с Саур-Могилы. Соседние с курганом села Мануйлово, Петровка, Степановка, Мариновка также находятся в руках украинской армии.
Ополченцы пытаются отбить курган Саур-Могила - силовики
13:55 31.07.2014
1027
Война на Юго-Востоке
Это высота, которая позволяет контролировать значительное количество оперативной местности, отметили в батальоне "Азов".
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
"Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
05:55 09.03.2018
0
Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
0
Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Александр Ходаковский
1
Андрей Лысенко
2
Горловка
1
Донецкая область
5
Луганская область
1
Совет национальной безопасности и обороны Украины
3
Украина
4
Подборка тегов
САУР-МОГИЛА
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги
Персоны
Александр Ходаковский
Андрей Лысенко