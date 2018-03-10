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    САУР-МОГИЛА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Мероприятия на Саур-Могиле в день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков
    Саур-Могила в годовщину освобождения Донбасса от фашистов 
    10:51 09.09.2014
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    На Саур-Могиле прошли мероприятия в честь Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
    Александр Захарченко
    Захарченко: у "ДНР" будет банк для восстановления памятника на Саур-Могиле
    16:26 08.09.2014
    594Как устанавливается перемирие на Востоке
    Непризнанная "Донецкая народная республика" намерена создать собственный банк, заявил в понедельник на брифинге в Донецке премьер "ДНР" Александр Захарченко.
    Ситуация на Саур-Могиле
    Обстановка на Саур-Могиле 
    11:52 29.08.2014
    1739Донбасс. Боевые действия
    Ситуация Саур-Могиле: ополченцы "ДНР" утверждают, что вернули контроль над стратегической высотой в Донбассе, СНБО отрицает, что ополченцы отбили у силовиков курган.
    Мемориальный комплекс Курган Саур-Могила. Архивное фото
    Из-за боев на кургане Саур-Могила рухнул Монумент памяти ВОВ
    16:37 26.08.2014
    525Юго-Восток Украины: АТО.
    В результате артиллерийских обстрелов и боев между силовиками и ополченцами на кургане Саур-Могила рухнул Монумент памяти Великой Отечественной войны.
    Мемориальный комплекс Курган Саур-Могила
    В СНБО отрицают, что ополченцы заняли курган Саур-Могила
    13:53 26.08.2014
    2622Юго-Восток Украины: АТО.
    По словам спикера СНБО Андрея Лысенко, высота Саур-Могила на 12.00 оставалась под контролем военных и не будет сдана, "потому что она является стратегической".
    Бойцы ополчения в Донецкой области
    Ополченцы заявляют, что вернули контроль над Саур-Могилой
    13:38 26.08.2014
    3313Юго-Восток Украины: АТО.
    "После нескольких дней упорных боев силовики ее оставили", - сообщил представитель ополчения РИА Новости, добавив, что к ополчению попало несколько единиц бронетехники и оружия.
    Спикер СНБО Андрей Лысенко
    Войска продолжают наступление на шесть городов на Донбассе - СНБО
    14:50 17.08.2014
    652Юго-Восток Украины: АТО.
    Силовики пытаются взять под контроль Донецк, Луганск, Горловку, Первомайск, Иловайск и Красный Луч. Они также удерживают высоту неподалеку от кургана Саур-Могила, которую пытаются отбить ополченцы.
    Мемориальный комплекс Курган Саур-Могила
    Монумент памяти ВОВ на кургане Саур-Могила серьезно пострадал от боев
    00:17 10.08.2014
    339Война на Юго-Востоке
    От фигуры солдата с поднятым над головой автоматом осталась буквально одна нога, ее обломки рассеяны. Сильно пострадали также пилоны и барельефы, а также сам 36-метровый обелиск.
    Александр Ходаковский. Архивное фото
    Ополчение оставило стратегическую высоту Саур-Могила в Донецкой области
    22:35 09.08.2014
    938Война на Юго-Востоке
    После того, как ополченцы истратили все боеприпасы, они решили отступить с Саур-Могилы. Соседние с курганом села Мануйлово, Петровка, Степановка, Мариновка также находятся в руках украинской армии.
    Боец ополчения на востоке Украины
    Ополченцы пытаются отбить курган Саур-Могила - силовики
    13:55 31.07.2014
    1027Война на Юго-Востоке
    Это высота, которая позволяет контролировать значительное количество оперативной местности, отметили в батальоне "Азов".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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