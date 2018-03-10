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    Кубок Америки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Футбол
    США проведут Кубок Америки-2016 по футболу
    02:28 24.10.2015
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    В турнире примут участие 10 южноамериканских команд и шесть команд из зоны Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.
    Игрок сборной Бразилии Фред. Архивное фото
    Хавбек "Шахтера" Фред сдал положительный допинг-тест на Кубке Америки
    03:44 28.07.2015
    159
    Фред был вызван в сборную Бразилии на Кубок Америки-2015 вместо травмированного хавбека немецкого "Вольфсбурга" Луиса Густаво. На турнире полузащитник "Шахтера" провел два матча.
    Лионель Месси. Архивное фото
    Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки - СМИ
    09:34 06.07.2015
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    По словам Палмери, из-за отказа Месси церемония награждения началась с 10-минутным опозданием, поскольку организаторы Кубка Америки пытались переубедить аргентинца.
    Чилийские болельщики. Архивное фото
    Футболисты сборной Чили завоевали Кубок Америки-2015
    07:07 05.07.2015
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    Основное и дополнительное время матча, состоявшегося в Сантьяго, завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти победу праздновали футболисты сборной Чили.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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