Четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию в Бордо был отменен после выступлений в короткой программе из-за серии атак в Париже; Международный союз конькобежцев рассматривает вариант, при котором очки спортсмены получат по результатам первой программы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.