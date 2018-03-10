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    День благодарения в США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Парад ко Дню благодарения в США. Архивное фото
    День благодарения в США. Справка
    02:57 23.11.2017
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    По традиции в День благодарения американцы возносили хвалу Богу за богатый урожай, сейчас праздник утратил свои религиозные корни и превратился в семейное торжество.
    День Благодарения в Киеве
    Соцсети: вместо ЕС — США. Новый украинский праздник - День Благодарения?
    15:53 18.09.2017
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    В воскресенье, 17 сентября, на столичном Крещатике впервые отметили диковинный для православных славян праздник - День Благодарения. Как же отреагировали на это событие украинцы и что пишут о нем в соцсетях?
    Парад ко Дню благодарения в США
    Парад ко Дню благодарения в США 
    02:36 28.11.2015
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    Крупномасштабный парад в День благодарения прошел в Нью-Йорке при повышенных мерах безопасности. Учитывая возможность терактов, власти города решили вывести на улицы усиленный состав полиции.
    Масштабный парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке. Видео
    Масштабный парад в Нью-Йорке в честь Дня благодарения 
    12:04 27.11.2015
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    В Нью-Йорке состоялся традиционный парад на День благодарения. В этом году он собрал рекордное количество человек — более трех миллионов. За безопасность отвечали около 2500 полицейских.
    Барак Обама помиловал индейку ко Дню благодарения
    День благодарения в США. Справка
    03:57 26.11.2015
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    День благодарения (Thanksgiving Day) - государственный праздник в США, который отмечается в четвертый четверг ноября. В 2015 году он приходится на 26 ноября.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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