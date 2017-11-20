В Бельгии прогремел взрыв на заводе крупнейшей металлургической компании

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Бельгии на территории завода металлургической компании ArcelorMittal прогремел взрыв, сообщает бельгийский телеканал VTM.

Сообщается, что в результате взрыва погиб один человек, еще двое пострадали.

Взрыв произошел около 15:00 по местному времени.

По предварительным данным, на территории завода взорвался резервуар с топливом.

Отметим, что ArcelorMittal крупнейшая металлургическая компания мира. В 2007 году ArcelorMittal приватизировал металлургический комбинат "Криворожсталь".

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Киеве мужчину, который носил в кармане пиджака гранату, заведено уголовное дело.