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    В Бельгии прогремел взрыв на заводе крупнейшей металлургической компании

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    Как сообщили бельгийские телеканалы, в результате взрыва погиб один человек, еще двое получили ранения. Согласно предварительным данным, на территории завода взорвался резервуар с топливом.
    В Бельгии произошел взрыв на металлургическом заводе
    @VTMNIEUWS

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Бельгии на территории завода металлургической компании ArcelorMittal прогремел взрыв, сообщает бельгийский телеканал VTM.

    Сообщается, что в результате взрыва погиб один человек, еще двое пострадали.

    Взрыв произошел около 15:00 по местному времени.

    По предварительным данным, на территории завода взорвался резервуар с топливом.

    Отметим, что  ArcelorMittal крупнейшая металлургическая компания мира. В 2007 году ArcelorMittal приватизировал металлургический комбинат "Криворожсталь".

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Киеве мужчину, который носил в кармане пиджака гранату, заведено уголовное дело.

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