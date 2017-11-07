Перспективный бельгийский велогонщик скончался на 21-м году жизни

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Бельгийский велогонщик команды EFC-L&R-Vulsteke Бьярне Ванакер умер в возрасте 20 лет, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Cycling Weekly.

Причина смерти спортсмена на данный момент неизвестна. Менеджер команды Мишель Полентье заявил, что медицинские тесты Ванакера никогда не показывали каких-то серьезных проблем.

"Он на 100% был предназначен стать профессиональным велогонщиком. Мы не знали о каких-либо проблемах с сердцем у него", — сказал Полентье.

В этом году Ванакер занял десятое место в молодежном зачете велогонки "Париж — Рубэ" и 15-е на "Джиро ди Ломбардия".

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