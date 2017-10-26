Малайзийский шаман хотел "очистить душу" и умер в котле с кипящей водой

Как сообщает Mirror, он забрался в металлический котел, подогреваемый снизу костром, ради "очищения тела и души". Спустя 30 минут участники церемонии услышали, что 68-летний шаман стучит по стенкам, пытаясь выбраться. Служители храма вытащили мужчину, однако спасти его не удалось — Черный Пес, получив ожоги второй степени, умер до приезда медиков.

Отмечается, что Лим Ба успешно проводил обряд на протяжении 10 лет, оставаясь в котле по 75 минут. Последнее время он страдал от гипертонии, и врачи неоднократно призывали его прекратить сомнительные процедуры.

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