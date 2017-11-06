В России умерла известная советская актриса

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Краснодаре ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Афанасьева.

Пресс-служба Краснодарского городского театра драмы им. Горького, где играла Афанасьева, сообщили, что она умерла 3 ноября.

На момент смерти Елене Афанасьевой было 92 года.

«Ее актерское дарование было огромной глубины и яркого таланта, невероятная харизма позволяла играть самые разнообразные роли. Режиссёры ставили спектакли специально для нее. Каждая роль Елены Афанасьевой становилась откровением для публики, мастерство соседствовало с искренностью, профессиональной самоотдачей и честностью», — говорится в сообщении театра.

Елена Афанасьева похоронена на Славянском кладбище Краснодара.

Ранее во Франции скончалась известная актриса и певица, обладательница многих почетных наград и премий за вклад в искусство Даниэль Дарьё. Она умерла в 100 лет. К этому возрасту Дарьё сыграла в 140 фильмах.

Справка

Елена Афансьева родилась в 1925 году.

Она закончила Щукинское театральное училище, работала в Севастопольском театре Черноморского флота.

Позднее перешла в Краснодарский театр, где служила более 30 лет своей жизни.

В 1965 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Афанасьева полюбилась зрителю в спектакле "Собака на сене", который поставил режиссер театра Михаил Куликовский.