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    Культура

    В России умерла известная советская актриса

    (обновлено: )1488
    Ушла из жизни актриса Елена Афанасьева, которая более 30 лет отдала службе в городском театре драмы им. Горького в Краснодаре. Была известна своей ролью в пьесе "Собака на сене".
    Актриса Елена Афанасьева

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Краснодаре ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Афанасьева.

    Пресс-служба Краснодарского городского театра драмы им. Горького, где играла Афанасьева, сообщили, что она умерла 3 ноября.

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    На момент смерти Елене Афанасьевой было 92 года.

    «Ее актерское дарование было огромной глубины и яркого таланта, невероятная харизма позволяла играть самые разнообразные роли. Режиссёры ставили спектакли специально для нее. Каждая роль Елены Афанасьевой становилась откровением для публики, мастерство соседствовало с искренностью, профессиональной самоотдачей и честностью», — говорится в сообщении театра.

    Елена Афанасьева похоронена на Славянском кладбище Краснодара.

    Ранее во Франции скончалась известная актриса и певица, обладательница многих почетных наград и премий за вклад в искусство Даниэль Дарьё. Она умерла в 100 лет. К этому возрасту Дарьё сыграла в 140 фильмах.

    Справка

    Елена Афансьева родилась в 1925 году.

    Она закончила Щукинское театральное училище, работала в Севастопольском театре Черноморского флота.

    Позднее перешла в Краснодарский театр, где служила более 30 лет своей жизни.

    В 1965 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР.

    Афанасьева полюбилась зрителю в спектакле "Собака на сене", который поставил режиссер театра Михаил Куликовский.

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