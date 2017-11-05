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    Культура

    Умер известный украинский литературный критик

    (обновлено: )44
    Академик Академии наук высшего образования Украины, профессор Харьковского национального университета им. Каразина Игорь Михайлин умер после тяжелой болезни.
    Академик Академии наук высшего образования Украины, профессор Харьковского национального университета (ХНУ) им. Каразина, доктор филологических наук Игорь Михайлин. Архивное фото
    Facebook Игоря Михайлина

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В субботу на 65-м году жизни скончался академик Академии наук высшего образования Украины, профессор Харьковского национального университета (ХНУ) им. Каразина, доктор филологических наук Игорь Михайлин, сообщается на его странице в Facebook.

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    Журналист, литературный критик, многолетний руководитель Харьковского историко-филологического общества Игорь Михайлин тяжело болел, но продолжал вести активную общественную деятельность до последнего дыхания, сообщает Gordonua.

    Михайлин был инициатором создания в 1996 году в ХНУ им. Каразина кафедры журналистики, возглавлял ее до 2012 года. После этого оставался профессором кафедры журналистики.

    Автор более 500 книг по медиакритике, теории журналистики, истории журналистики, истории украинской литературы.

    Прощание с Михайлиным состоится 5 ноября в городе Мерефе (Харьковская область), чьим почетным гражданином он является.

    Ранее сообщалось, что 23 октября умерла известная украинская журналистка, телеведущая и ресторанный критик Ирина Алцибеева.

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