Умер известный украинский литературный критик

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В субботу на 65-м году жизни скончался академик Академии наук высшего образования Украины, профессор Харьковского национального университета (ХНУ) им. Каразина, доктор филологических наук Игорь Михайлин, сообщается на его странице в Facebook.

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Журналист, литературный критик, многолетний руководитель Харьковского историко-филологического общества Игорь Михайлин тяжело болел, но продолжал вести активную общественную деятельность до последнего дыхания, сообщает Gordonua.

Михайлин был инициатором создания в 1996 году в ХНУ им. Каразина кафедры журналистики, возглавлял ее до 2012 года. После этого оставался профессором кафедры журналистики.

Автор более 500 книг по медиакритике, теории журналистики, истории журналистики, истории украинской литературы.

Прощание с Михайлиным состоится 5 ноября в городе Мерефе (Харьковская область), чьим почетным гражданином он является.

Ранее сообщалось, что 23 октября умерла известная украинская журналистка, телеведущая и ресторанный критик Ирина Алцибеева.