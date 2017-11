Умер автор хита Everlasting Love

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Американский певец Роберт Найт, автор хита 1967 года Everlasting Love скончался в США в возрасте 72 лет, сообщает издание Tennessean.

Отмечается, что он скончался после "недолгой болезни".

Перед тем как начать сольную карьеру, Найт был членом группы, которую основал вместе со своими школьными друзьями в 1959 году, сообщает издание New York Daily News. Певец стал знаменит после выхода его сольной песни Everlasting Love, которая заняла 13 место в еженедельном американском хит-параде Billboard Hot 100. Многие исполнители и музыкальные группы, включая U2 и Love Affair, записали свои кавер-версии на известную песню.

Такие песни Найта, как Isn't It Lonely Together и Blessed Are The Lonely, также вошли в 1968 году в списки хит-парада ста наиболее популярных песен в США.

"Оригинальная версия Everlasting Love — яркий пример успешного музыкального обмена между черными и белыми музыкантами во время десятилетия больших расовых беспорядков и борьбы за гражданские права на Юге", — приводит издание слова историка Майкла Грея.

