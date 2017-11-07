наверх
07.11.201704:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Умер автор хита Everlasting Love

    (обновлено: )17
    Роберт Найт стал знаменит после выхода его сольной песни Everlasting Love. Она заняла 13 место в еженедельном американском хит-параде Billboard Hot 100.
    Американский певец Роберт Найт
    thesun.co.uk

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Американский певец Роберт Найт, автор хита 1967 года Everlasting Love скончался в США в возрасте 72 лет, сообщает издание Tennessean.

    Отмечается, что он скончался после "недолгой болезни".

    кадр из фильма/ фото из открытых источников
    Савелий Крамаров. Кадры из жизни и лучшие роли

    Перед тем как начать сольную карьеру, Найт был членом группы, которую основал вместе со своими школьными друзьями в 1959 году, сообщает издание New York Daily News. Певец стал знаменит после выхода его сольной песни Everlasting Love, которая заняла 13 место в еженедельном американском хит-параде Billboard Hot 100. Многие исполнители и музыкальные группы, включая U2 и Love Affair, записали свои кавер-версии на известную песню.

    Такие песни Найта, как Isn't It Lonely Together и Blessed Are The Lonely, также вошли в 1968 году в списки хит-парада ста наиболее популярных песен в США.

    "Оригинальная версия Everlasting Love — яркий пример успешного музыкального обмена между черными и белыми музыкантами во время десятилетия больших расовых беспорядков и борьбы за гражданские права на Юге", — приводит издание слова историка Майкла Грея.

    Ранее на 86-м году жизни скончался известный грузинский поэт Джансуг Чарквиани.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    На месте стрельбы в Харькове
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    Суд по делу сына Авакова
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание