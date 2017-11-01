Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы"

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КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Актер Сергей Кудрявцев, известный по сериалам "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", скончался на 57-м году жизни в Санкт-Петербурге, сообщает театр имени Ленсовета.

"Первого ноября 2017 года на 57-м году жизни после тяжелой болезни скончался артист Сергей Кудрявцев. Скорбим вместе с родными и близкими", — говорится в сообщении.

Прощание с актером состоится в театре 3 ноября.

Сергей Кудрявцев родился 21 сентября 1961 года в городе Силламяэ (Эстония). В 1983 году окончил ЛГИТМиК. Служил в Александринском театре, театре В. Малыщицкого, Гатчинском ТЮЗе, с 2005 года — актер Театра имени Ленсовета.