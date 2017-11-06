Умер известный грузинский поэт

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Известный грузинский поэт Джансуг Чарквиани скончался на 86-м году жизни, сообщает телекомпания "Имеди".

Поэт умер в результате болезни. "Чарквиани был госпитализирован в больницу 12 августа с диагнозом инсульт", — напоминает телекомпания.

По данным агентства Sputnik, Джансуг Чарквиани родился 30 сентября 1931 года в Тбилиси. В 1953 году окончил Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили. В 1947 году вышел в свет первый стих Чарквиани. Первую книгу под названием "Тишина одной ночи" поэт опубликовал в 1959 году.

Одним из самых известных его произведений является стих "Гимн свободе", который был опубликован в 1989 году. Позже к стиху подобрали музыку, и после распада СССР композиция стала своего рода символом новой Грузии.

Ранее сообщалось, что скончался академик Академии наук высшего образования Украины, профессор Харьковского национального университета им. Каразина, доктор филологических наук Игорь Михайлин.