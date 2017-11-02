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    Происшествия

    На украинско-российском пункте пропуска умерла женщина

    (обновлено: )315
    Как отмечается, пограничники сразу оказали женщине первую медицинскую помощь и вызвали карету скорой медицинской помощи, но гражданка оставалась без сознания.
    Пункт пропуска. Архивное фото
    zahidnuy.kordon / Facebook

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. На пункте пограничного контроля Плетеневка в Харьковской области в четверг, 2 ноября, умерла 32-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на своей странице в соцсети Facebook.

    Отмечается, что женщина ехала в Россию. Она почувствовала недомогание. Пограничники сразу оказали женщине первую медицинскую помощь и вызвали карету скорой медицинской помощи, но гражданка оставалась без сознания.

    Медики, которые прибыли на место событий, констатировали смерть. По предварительным данным, смерть женщины наступила из-за сердечного приступа.

    Об инциденте сообщили в полицию.

    Напомним, в начале октября арестант с признаками самоубийства был обнаружен в Одесском следственном изоляторе, проводится расследование.

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