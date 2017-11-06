Умерла самая старая жительница Украины

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Черниговской области умерла самая старая в Украине бабушка. Об этом сообщила журналистка Алуни Скорик на своей странице в Facebook.

Долгожительница Кристина Нагорная скончалась в возрасте 117 лет и четыре месяца. Легендарная бабушка претендовала на статус старейшей женщины в мире, для этого нужно было найти документы, подтверждающие дату ее рождения.

"Бывают в моей жизни люди, о которых стоит писать книги и снимать кино. Я все никак не решусь, может, не время еще. Если она, книга, будет, то бабушке Кристине там точно быть главной героиней. Я не смогла разгадать ее секрет. Я уже была очень близко, а бабушка забрала его с собой. Так, чтобы никому не достался. Насыщенная у бабушки была жизнь. Шутка разве — родиться в 1900! Царя пережила, две мировые войны, коммунистов, застала пятого президента уже независимой Украины! Трижды была замужем, у нее более 100 лет трудового стажа, потому что людей принимала до последних дней, и в тюрьме успела посидеть… Она уже хотела остановиться, и это у нее получилось в возрасте 117 лет и четыре месяца. Она не хотела, чтобы мы грустили… Просто вспомним!" — написала Скорик.

Напомним, в сентябре умерла старейшая жительница Земли.