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    Умерла старейшая актриса МХТ имени Чехова

    (обновлено: )72502
    По информации театра, в пятницу состоится прощание с актрисой в Портретном фойе Художественного театра. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище, Кира Головко будет похоронена рядом с мужем.
    Актриса Московского Художественного академического театра Кира Николаевна Головко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Советская и российская актриса театра и кино Кира Головко, которая прослужила в МХТ имени Чехова около 80 лет, скончалась на сотом году жизни; она будет похоронена на Новодевичьем кладбище 18 августа, сообщили РИА Новости в театре.

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    "Кира Николаевна Головко скончалась на сотом году жизни. Послезавтра состоится прощание с актрисой в Портретном фойе Художественного театра. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище, она будет похоронена рядом с мужем", — сообщили в театре.

    Народная артистка РСФСР Кира Головко поступила на работу во вспомогательный состав труппы Московского художественного театра в 1938 году и работала в театре около 80 лет с небольшим перерывом. Она была задействована в таких спектаклях, как "Синяя птица", "На дне", "Лес" и многих других, играла в кино, а также преподавала в Школе-студии МХАТ, воспитав таких артистов, как Марина Голуб, Игорь Золотовицкий, Владимир Машков.

    Ранее сообщалось, что известный украинский художник-живописец, фтохудожник Кирилл Проценко скоропостижно скончался на 51-ом году жизни. Коллеги называли Проценко "лицом современного отечественного искусства", вспоминает арт-критик Константина Дорошенко, который подтвердил смерть художника. 

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