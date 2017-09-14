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    В мире

    В Китае умерла старейшая в мире панда

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    Басы стала старейшей в мире пандой, которая проживала в неволе, после того, как в октябре прошлого года в Гонконге в возрасте 38 лет была усыплена панда по кличке Цзяцзя.
    Панда Басы
    russian.people.com.cn

    КИЕВ, 14 сен – РИА Новости Украина. Старейшая в мире большая панда по кличке Басы, проживавшая в неволе, умерла в китайском Фучжоу, сообщили РИА Новости в Исследовательском центре больших панд города Фучжоу.

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    "Да, Басы скончалась 13 сентября в 8:50 по пекинскому времени. Она была старейшей пандой в мире", — сообщила РИА Новости представитель центра.

    Басы родилась в 1980 году в уезде Баосин в провинции Сычуань. В январе этого года ей исполнилось 37 лет. В переводе на человеческие годы возраст панды был более 100 лет.

    Басы стала старейшей в мире пандой в неволе после того, как в октябре прошлого года в Гонконге в возрасте 38 лет была усыплена панда по кличке Цзяцзя.

    Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, в настоящее время относимое к медведям, родиной которого является центральный Китай. Большая панда является исчезающим видом и находится под особой защитой государства в Китае. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют «дипломатией панд».

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