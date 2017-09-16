Умерла старейшая жительница Земли

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Старейшая жительница Земли Вайлет Мосс-Браун скончалась на Ямайке в возрасте 117 лет, сообщил премьер-министр страны Эндрю Холнесс.

"Наш старейший человек на Земле Вайлет Мосс-Браун скончалась. Ей было 117 лет. Покойся с миром Мосс-Браун", — написал Холнесс в официальном аккаунте в Twitter.

Мосс-Браун стала старейшим живущим верифицированным жителем Земли 15 апреля 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что умер старейший в мире кот, которому был 31 год.

Ранее ученые из Нидерландов назвали "предельный возраст" человека, сообщает официальный сайт Тилбургского университета.

Специалисты, проанализировав данные о продолжительности жизни более 75 тысяч жителей Нидерландов, умерших в период с 1986 по 2016 годы в возрасте старше 94 лет, установили, что максимальная продолжительность жизни у мужчин составляет примерно 114 лет, в то время как у женщин — 115,7 года.