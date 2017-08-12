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    Переживший Холокост старейший мужчина планеты скончался в Израиле

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    Исраэль Кристал родился в Польше. Во время Второй мировой войны его вместе с семьей перевозили из одного концлагеря в другой. Долгожитель должен был отметить свой 114-й день рождения 15 сентября.
    Старейший мужчина мира Исраэль Кристал
    http://www.haaretz.com/

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Старейший мужчина мира Исраэль Кристал ушел из жизни в Израиле, долгожитель в юности пережил ужасы холокоста и скончался в возрасте 113 лет, сообщает телеканал i24news.

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    Кристал родился в Польше. Во время Второй мировой войны его вместе с семьей перевозили из одного концлагеря в другой. В Лодзинском гетто погибли двое его детей. Затем в Освенциме была убита супруга Кристала.

    В 1950 году он эмигрировал в Израиль и провел последние годы жизни в городе Хайфа, получая поддержку детей от второго брака, внуков и правнуков.

    В 2016 году Кристал прошел еврейскую церемонию совершеннолетия бар-мицва, которую не смог пройти в 13 лет, как того требует традиция.

    Кристал должен был отметить свой 114-й день рождения 15 сентября.

    Ранее сообщалось, что в США скончался старейший обладатель золотой Олимпийской медали

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