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    В Великобритании умер старейший в мире кот

    (обновлено: )15501
    У животного случился сердечный приступ, и врачи не смогли спасти его. Хозяева отмечают, что очень скучают по питомцу, и с его уходом в их жизнях образовалось пустое место.
    Самый старый в мире кот по кличке Nutmeg
    Из открытых источников

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В Великобритании в возрасте 32 лет умер самый старый в мире кот по кличке Nutmeg (Мускатный орех), сообщает North News.

    По информации газеты Daily Mail, хозяева кота привезли его в ветеринарную клинику в городе Ньюкасл-апон-Тайн на северо-восточном побережье Великобритании из-за затрудненного дыхания. В клинике у животного случился сердечный приступ, и врачи не смогли спасти его.

    Из открытых источников
    Самый старый в мире кот по кличке Nutmeg

    Британцы Лиз и Иэн Финлэй взяли кота к себе домой в 1990 году, на тот момент ветеринары определили его возраст в пять лет. Хозяева отмечают, что очень скучают по питомцу, и с его уходом в их жизнях образовалось пустое место.

    Секрет его долгой жизни, по мнению пары, заключался в том, что он не был их домашним животным. "Мы были его питомцами, и он никогда не давал нам забыть об этом", — заявляют хозяева.

    Напомним, уснувший на заборе кот стал звездой интернета.

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