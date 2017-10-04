Бельгийские и французские десантники устроили массовую драку в клубе

КИЕВ, 4 окт – РИА Новости Украина. В одном из ночных клубов в столице Габона Либревиле подрались бельгийские и французские десантники, сообщила в среду газета Soir.

В результате ссоры, причины которой неизвестны, восемь бельгийских военнослужащих были срочно отозваны из этой африканской страны.

По факту драки, в которой пострадали также несколько габонцев, прокуратурами Бельгии, Франции и Габона начато расследование, пишет издание.

Бельгийские и французские десантники участвуют в Габоне в военных учениях "Тропический шторм", призванных проверить готовность подразделений вооруженных сил Бельгии и Франции проводить совместные операции в тропических условиях.

Напомним, 3 октября трое граждан Украины были арестованы в Риме после устроенной ими драки на одной из станций пригородных поездов.