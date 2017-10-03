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    Культура

    В Бельгии умертвили известную французскую писательницу

    (обновлено: )71011
    Энн Берт с 2015 года страдала от бокового амиотрофического склероза. В 2017 году литератор написала открытое письмо к кандидатам в президенты Франции, в котором призывала легализовать в стране эвтаназию.
    Писательница Энн Берт
    Le Monde

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Французская писательница Энн Берт ушла из жизни в результате проведенной в Бельгии процедуры эвтаназии. Об этом сообщает издание Le Monde.

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    Берт умертвили по ее просьбе с помощью летальной инъекции. Разрешение на проведение процедуры 59-летняя писательница добивалась на протяжении последних нескольких месяцев. В Бельгии эвтаназия легализована с 2002 года.

    Энн Берт с 2015 года страдала от бокового амиотрофического склероза. В 2017 году литератор написала открытое письмо к кандидатам в президенты Франции, в котором призывала легализовать в стране эвтаназию.

    Энн Берт получила известность как автор эротических произведений. Среди ее книг — "Вода в рот", "Проклятая притягательность" и сборник лимериков "Интим".

    Напомним, ранее парализованный итальянец ушел из жизни после эвтаназии в Швейцарии.

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