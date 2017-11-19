В Турции начали расследование в отношении американских прокуроров

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Прокуратура Стамбула сообщила о начале расследования в отношении бывшего прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары, прокурора Джуна Кима и других сотрудников прокуратуры США в связи с использованием ими неподобающих доказательств при уголовном преследовании граждан Турции.

В марте власти США арестовали прибывшего из Турции заместителя генерального директора одного из крупнейших турецких банков Halkbank Мехмета Хакана Атиллу. Согласно сообщению прокуратуры США, он обвиняется в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США турецким бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, арест Атиллы в США произведен по инициативе сторонников организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), одним из которых является Бхарара.

"Поскольку действия прокуроров США противоречат нормам международного права и законодательству Турции, принято решение о начале расследования по отношению к бывшему прокурору Южного округа Нью-Йорка Прита Бхараре, прокурору Джуну Киму и другим сотрудникам прокуратуры США", — говорится в письменном заявлении прокуратуры Стамбула.

Отмечается, что расследование начато в связи с судебными разбирательствами в США в отношении ряда граждан Турции, где в качестве доказательств и улик использована якобы необоснованная информация либо похищенные документы. В то же время, по информации прокуратуры Стамбула, Минюст Турции не предоставлял в судебные инстанции США никаких документов и аудиозаписей по данным делам.

"В связи с этим 17 ноября 2017 года прокуратура Стамбула направила в Минюст Турции официальный запрос с просьбой помочь прояснить вопрос о том, когда и как документы и аудиозаписи, обнародованные стороной обвинения в США, поступили в распоряжение американской стороны", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке террористической группировки "Исламское государство".