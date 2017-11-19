В Турции умер самый титулованный в истории тяжелоатлет

КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости Украина. Самый титулованный за всю историю тяжелой атлетики штангист Наим Сулейманоглу скончался в Турции в возрасте 50 лет, сообщает агентство Anadolu.

Сулейманоглу – трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, он установил 46 мировых рекордов.

Знаменитый спортсмен был доставлен в больницу "Мемориал Аташехир" в Стамбуле 28 сентября с диагнозом "печеночная недостаточность, вызванная циррозом", 6 октября ему была проведена трансплантация печени, 11 ноября прошла срочная операция в связи с выявлением кровоизлияния в мозг, однако спасти его не удалось.

Спортсмен родился в Болгарии, где носил фамилию Сулейманов, установил первый мировой рекорд в возрасте 16 лет. Дважды становился чемпионом мира, выступая за Болгарию. В декабре 1986 года уехал в Турцию, где получил гражданство и сменил болгарский вариант фамилии на турецкий.

На Олимпиаде 1988 года в Сеуле Сулейманоглу стал олимпийским чемпионом. Выиграв чемпионат мира 1989 года, он объявил о завершении спортивной карьеры из-за травмы спины, однако вернулся в 1991 году, снова выиграв чемпионат мира, а затем Олимпийские игры 1992 года в Барселоне. В следующем олимпийском цикле Сулейманоглу победил на всех трёх чемпионатах мира. В 1996 году он выиграл Олимпиаду в Атланте, став первым в истории тяжёлой атлетики трёхкратным олимпийским чемпионом.

Из-за того что Сулейманоглу был невысокого роста и выступал в легких весовых категориях, он получил прозвище Карманный Геркулес.

Ранее сообщалось, что на 65 году жизни умер один из основателей группы AC/DC Малкольм Янг.

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