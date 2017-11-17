наверх
17.11.201711:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Умер самый "кровавый босс" сицилийской мафии "Зверь"

    (обновлено: )163
    Мафиози Тото Риина
    Мафиози Тото Риина
    Мафиози Тото Риина
    Мафиози Тото Риина
    Мафиози Тото Риина
    Мафиози Тото Риина
    Мафиози Тото Риина
    Мафиози Тото Риина
    Мафиози Тото Риина
    Мафиози Тото Риина
    Мафиози Тото Риина
    Мафиози Тото Риина
    AP Photo
    Мафиози Тото Риина
    twitter.com/SalvoRiina1
    Мафиози Тото Риина
    lepoint.fr
    Мафиози Тото Риина
    фото из открытых источников
    Мафиози Тото Риина
    repubblica.it
    Мафиози Тото Риина
    ru.wikipedia.org
    Мафиози Тото Риина
    Collect Unknown
    Мафиози Тото Риина
    Collect Unknown
    Мафиози Тото Риина
    liberoquotidiano.it
    Мафиози Тото Риина
    AP Photo/Giulio Broglio, File
    Мафиози Тото Риина
    AP Photo

    Рекомендуем

    Националисты снесли забор вокруг Сенного рынка в КиевеКак националисты боролись с забором вокруг скандальной стройки в Киеве05:39 17.11.2017
    Масштабное наводнение в ГрецииБольшая вода. Грецию накрыло масштабное наводнение18:06 16.11.2017
    Митинг в правительственном кварталеГлавные события 16 ноября в фотографиях17:24 16.11.2017
    На Крещатике началась подготовка к годовщине ЕвромайданаНа Крещатике началась подготовка к годовщине Евромайдана15:09 16.11.2017
    Американский кантри-певец Блейк ШелтонСамый сексуальный мужчина в мире. Лучшие фото Блейка Шелтона14:40 16.11.2017
    Митинг в правительственном кварталеПравительственный квартал: митинг у Минздрава и палатки под Радой13:40 16.11.2017
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границыБронетехника и вертолеты. Появились первые кадры спецоперации на Закарпатье13:35 16.11.2017
    Модель плюс-сайз Юдокси ЯоКардашьян, до свидания. Африканка шокирует огромной пятой точкой12:31 16.11.2017
    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобильПапе Римскому подарили белоснежный Lamborghini10:31 16.11.2017
    Все фотоленты

    Один из главарей сицилийской мафиозной группировки "Коза Ностра" Сальваторе (Тото) Риина скончался в возрасте 87 лет в Парме. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает итальянская газета La Repubblica.

    Как отмечает издание, последние пять дней Риина находился в коме после двух перенесенных операций — у него было выявлено несколько тяжелых патологий.

    Риина получил прозвище Коротышка из-за небольшого роста, его также называли "боссом боссов" и "зверем" за совершение тяжких преступлений.

    В январе 1993 года мафиози был арестован в Палермо. Считается, что он, отбывавший пожизненное наказание, лично принимал участие в убийстве 40 человек и отдавал приказы об убийстве многих других. Риина — уроженец сицилийского города Корлеоне, широко известного по книгам и фильмам о буднях итало-американской мафии под общим названием "Крестный отец".

    Ссылки по теме:
    Теги: