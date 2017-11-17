Умер звезда "Трех мушкетеров"

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Французский актер театра и кино Робер Ирш скончался в Париже. Об этом сообщает газета Le Monde в пятницу, 17 ноября.

Артисту было 92 года. Он ушел из жизни 16 ноября. За два дня до смерти он был экстренно госпитализирован из-за падения.

Ирш родился в 1925 году. Его отец владел кинотеатром Apollo, в котором показывал фильмы, осуждающие нацизм. Из-за этого в 1939-м семья будущего актера бежала из Парижа в Вену. После окончания войны Робер вернулся во Францию.

Ирш снялся в таких фильмах, как "Собор Парижской Богоматери" (1956 год), "Три мушкетера" (1959), "Асы" (1968), "Лечение шоком" (1972), и "Мой мужчина" (1996). Актер получил четыре премии Мольера — две в номинации "Лучший актер второго плана" и две в категории Лучший актер". Он продолжал участвовать в театральных постановках практически до конца жизни.

Напомним, в прошлом году умер французский актер и композитор Пьер Бару.