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    Культура

    Скончался актер, сыгравший в сериалах "Каменская" и "Марш Турецкого"

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    Скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Виталий Шаповалов. Артист ушел из жизни в возрасте 78 лет в больнице.
    Артист Виталий Шаповалов
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Советский и российский актер театра и кино Виталий Шаповалов скончался на 79 году жизни после перенесенной операции, сообщается на официальной странице Московского Театра на Таганке в соцсети.

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    "Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Виталий Шаповалов. Артист скончался в возрасте 78 лет в больнице. Последние несколько дней Виталий Владимирович находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции", — говорится в сообщении.

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    Шаповалов окончил театральное училище имени Щукина в 1968 году, после чего был принят в труппу театра. В 1969 году он впервые снялся в фильме "Дорога домой". Он играл в постановках "А зори здесь тихие", "Пугачёв", "Мастер и Маргарита", "Борис Годунов", "Преступление и наказание", "Тартюф" и многих других.

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    Артист Виталий Шаповалов в роли Понтия Пилата в спектакле "Мастер и Маргарита"

    Также Шаповалов симался в сериалах "Next", Каменская-2", "Марш Турецкого" и других. 

    Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге скончалась известная театральная актриса Вера Вельяминова. 

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