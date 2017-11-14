Известная театральная актриса скончалась в Санкт-Петербурге

Фото из открытых источников

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Заслуженная артистка России Вера Вельяминова скончалась на 92-ом году жизни, сообщила пресс-служба Александринского театра.

Актриса умерла 12 ноября в Санкт-Петербурге.

Вера Вельяминова в труппу Ленинградского академического театра драмы им. Пушкина (ныне Александринского) была принята в 1952 году и 65 лет посвятила служению александринской сцене.

Фото из открытых источников Российская актриса Вера Вельяминова

Первой ролью актрисы стала цыганка в спектакле "Живой труп" Льва Толстого. Это была одна из более чем 80 разноплановых ролей, которые сыграла актриса на сцене Александринского театра.

О дате и месте прощания и похорон будет известно позже.

Ранее сообщалось, что в начале ноября в Одессе скончался известный украинский режиссер Вадим Костроменко.