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    Культура

    Известная театральная актриса скончалась в Санкт-Петербурге

    (обновлено: )59
    Заслуженная артистка РФ Вера Вельяминова, служившая в Александринском театре, умерла 12 ноября в Санкт-Петербурге на 92-ом году жизни.
    Российская актриса Вера Вельяминова
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Заслуженная артистка России Вера Вельяминова скончалась на 92-ом году жизни, сообщила пресс-служба Александринского театра.

    Актриса умерла 12 ноября в Санкт-Петербурге.

    Вера Вельяминова в труппу Ленинградского академического театра драмы им. Пушкина (ныне Александринского) была принята в 1952 году и 65 лет посвятила служению александринской сцене.

    Фото из открытых источников
    Российская актриса Вера Вельяминова

    Первой ролью актрисы стала цыганка в спектакле "Живой труп" Льва Толстого. Это была одна из более чем 80 разноплановых ролей, которые сыграла актриса на сцене Александринского театра.

    О дате и месте прощания и похорон будет известно позже.

    Ранее сообщалось, что в начале ноября в Одессе скончался известный украинский режиссер Вадим Костроменко. 

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