Умерла легенда. Скончался основатель AC/DC

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. На 65 году жизни умер один из основателей группы AC/DC Малкольм Янг, сообщает официальная страничка группы в Facebook.

"Сегодня с глубоким прискорбием AC/DC вынуждены объявить о кончине Малкольма Янга", — говорится в сообщении.

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Как известно, Малкольм и его младший брат Ангус основали группу вместе. С момента основания группы в 1973 году Малкольм Янг был гитаристом AC/DC, однако в 2014 году был вынужден оставить участие в группе из-за деменции.

Напомним, в декабре умер старший брат Малкольма и Ангуса и бывший продюсером группы Джордж Янг.