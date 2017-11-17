Кто виновен? В Запорожье врачи 3 дня сбивали температуру беременной: она умерла

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Медики 7-й городской больницы в Запорожье три дня сбивали температуру жаропонижающими препаратами беременной 26-летней Екатерине, вместо того, чтобы отвезти ее в родильное отделение. Женщина была на шестом месяце беременности. Это должен был быть ее третий ребенок, сообщает ТСН.

Как только девушка заболела, сразу обратилась в больницу, в которой работала медсестрой. Ее сразу же госпитализировали, однако затем три дня сбивали температуру парацетамолом.

По словам мужа Екатерины – Максима Глоба – температура у его жены не опускалась ниже 39 градусов. Но при этом ни рентгена, ни серьезной терапии врачи так и не назначили.

Пневмонию у женщины диагностировали только в реанимации, в которую она попала на четвертый день в критическом состоянии.

"В течение 50 минут пациентки не стало – с того момента, как ее привезли к нам", — рассказал главный врач областного перинатального центра Александр Кирилюк.

В 7-й городской больнице, где упустили тяжелое состояние больной, от комментариев отказались. В обстоятельствах дела разбирается специальная комиссия.