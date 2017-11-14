наверх
14.11.201705:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Турция профинансирует закупку товаров и услуг для ВСУ

    (обновлено: )50
    Турция профинансирует закупку товаров и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины на сумму 9 миллионов турецких лир (2,3 миллиона долларов), а также краткосрочную курсовую подготовку украинских военнослужащих.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины рассчитывает подписать с правительством Турции соглашение, предусматривающее выделение Анкарой более 2 миллионов долларов финансовой помощи для обеспечения потребностей украинской армии, сообщается на сайте ведомства.

    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко
    США и Украина о нераспространении оружия массового поражения

    Ожидается, что будут подписаны соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и протокол о финансовой помощи.

    Читайте также — Эксперт: коррупция не дает Украине получить летальное оружие из США

    "Следует отметить, что Турция профинансирует закупку товаров и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины на сумму 9 миллионов турецких лир (2,3 миллиона долларов) и краткосрочную курсовую подготовку украинских военнослужащих в учебных центрах вооруженных сил Турецкой Республики на сумму 0,3 миллиона турецких лир (77 тысяч долларов)", — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что проект оборонного бюджета США, в котором предусматривается выделение Украине 350 миллионов долларов в качестве военной помощи, санкционирует предоставление Киеву летального вооружения оборонного характера.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михеил Саакашвили и Юрий Деревянко (слева). Архивное фото
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор