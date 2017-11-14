Турция профинансирует закупку товаров и услуг для ВСУ

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины рассчитывает подписать с правительством Турции соглашение, предусматривающее выделение Анкарой более 2 миллионов долларов финансовой помощи для обеспечения потребностей украинской армии, сообщается на сайте ведомства.

Ожидается, что будут подписаны соглашение о военно-финансовом сотрудничестве и протокол о финансовой помощи.

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"Следует отметить, что Турция профинансирует закупку товаров и услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины на сумму 9 миллионов турецких лир (2,3 миллиона долларов) и краткосрочную курсовую подготовку украинских военнослужащих в учебных центрах вооруженных сил Турецкой Республики на сумму 0,3 миллиона турецких лир (77 тысяч долларов)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что проект оборонного бюджета США, в котором предусматривается выделение Украине 350 миллионов долларов в качестве военной помощи, санкционирует предоставление Киеву летального вооружения оборонного характера.