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    Дифирамбы для президента, или Как сербский министр пел для Эрдогана

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    Первый вице-премьер правительства Сербии и глава МИД Ивица Дачич во время торжественного ужина спел президенту Турции Тайипу Эрдогану песню на турецком языке.
    Канал Haber Videoları на youtube

    На записи вице-премьер с микрофоном в руках исполняет песню Osman Aga, стоя около стола, за которым сидят Эрдоган с супругой Эминой и сербский президент Александр Вучич с женой Тамарой. После выступления присутствующие аплодируют.

    Дачич также спел популярную на Балканах песню "Миляцка" боснийского исполнителя Халида Бешлича. При этом белградский муфтий Мустафа Юусуфспахич демонстративно "наградил" Дачича чаевыми, на что публика также откликнулась аплодисментами.

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    Эрдоган находится в Сербии с двухдневным визитом. На приеме, устроенном в его честь, турецкий и сербский лидеры обменялись подарками. Вучич получил велосипед и шахматы, а Эрдогану презентовали традиционный сербский коврик "чилим".

    Турецкий президент находился в Киеве в понедельник. Его визит запомнился тем, что Эрдоган задремал на пресс-конференции с Петром Порошенко.

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