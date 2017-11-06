Одессит пытался ввезти из Турции 43 iPhone Х на 1 млн грн

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В аэропорту Одессы пограничники и представители Службы безопасности Украины задержали незаконную партию iPhone X из 43 телефонов на общую сумму 1 миллион 280 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда.

"Во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Одесса" у гражданина Украины в сумке были обнаружены мобильные телефоны Apple iPhone X в количестве 43 штук и 25 чехлов к ним. Телефоны изъяты для принять правового решения. Предварительная сумма их оценки составила 1280000 гривен", — сообщают пограничники.

dpsu.gov.ua Контрабандный IPHONE X

Как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины задержали партию контрафактных сигарет с временно неподконтрольных Киеву территорий на 1,5 млн грн.