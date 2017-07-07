Во Франции осудили украинцев, организовавших сеть по контрабанде людей

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Суд во Франции приговорил к различным срокам тюремного заключения 18 граждан Украины, обвиняемых в организации тайной сети по доставке незаконных мигрантов в Великобританию, передает Франс Пресс.

Как заявила сторона обвинения на суде в городе Ренн, сеть действовала с 2012 по 2016 год, ее "услугами" воспользовались более 150 украинских мигрантов.

Читайте также: Жесткий самообман Европы по миграционному кризису

Сообщается, что мигранты из Украины добирались по туристической визе до Франции, где платили не менее 3 тысяч евро за доставку в Британию на частных суднах из портов в Нормандии или Бретани.

Обвиняемые приговорены к тюремным срокам от 20 месяцев до восьми лет лишения свободы. На суде присутствовали только четверо из них, остальные осуждены заочно и находятся в розыске.