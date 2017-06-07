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    Россия

    Украинец перевез контрабандой в Россию 2,5 тысячи утят

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    По информации погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области, был задержан гражданин Украины, который переместил в пешем порядке из Украины в Россию вне установленного пункта пропуска 2,5 тысячи утят.
    Утята
    RIA News Фред Гринберг | Перейти в фотобанк

    РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Гражданин Украины в обход установленного пункта пропуска переместил через границу с РФ 2,5 тысячи утят, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области.

    Cопредседатель таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Александр Лазарев. Архивное фото
    facebook.com/alexandr.lazarev
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    "В районе населенного пункта Жеребковский Миллеровского района был задержан гражданин Украины, который переместил в пешем порядке из Украины в Россию вне установленного пункта пропуска 2,5 тысячи утят", — пояснил собеседник агентства.

    Он добавил, что подельник гражданина Украины из России должен был встретить его на территории РФ на автомобиле ВАЗ-2121. В настоящее время задержанные привлечены к административной ответственности по статье "Нарушение режима государственной границы Российской Федерации". Автомобиль и утята изъяты.

    По словам источника агентства в правоохранительных органах, изъятых утят проверят ветеринары, после чего их, возможно, отдадут в подсобное хозяйство.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Киевской области канал контрабанды из Российской Федерации прекурсоров для изготовления амфетамина и прекратили деятельность нарколаборатории.

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