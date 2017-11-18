Мощное землетрясение произошло на западе Китая

AP Photo/Wally Santana

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в субботу в Тибетском автономном районе на западе Китая, передает Китайский сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы в 06.34 по местному времени (00.34 по Киеву) в уезде Ньингчи, на востоке Тибетского автономного района КНР. Очаг землетрясения залегал на глубине 38 километров.

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Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступала.

Напомним, на днях сообщалось о мощном землетрясении в Азербайджане.