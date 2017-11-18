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    Мощное землетрясение произошло на западе Китая

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    В Тибетском автономном районе на западе Китая были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5. Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступала.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/Wally Santana

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в субботу в Тибетском автономном районе на западе Китая, передает Китайский сейсмологический центр.

    Толчки были зафиксированы в 06.34 по местному времени (00.34 по Киеву) в уезде Ньингчи, на востоке Тибетского автономного района КНР. Очаг землетрясения залегал на глубине 38 километров.

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    Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступала.

    Напомним, на днях сообщалось о мощном землетрясении в Азербайджане

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