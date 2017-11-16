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    Мощное землетрясение зафиксировано в Азербайджане

    Тема:

    Мощное землетрясение в Иране (15)

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    По данным МЧС Армении, очаг землетрясения в 68 километрах южнее азербайджанского города Мингечаур залегал на глубине десяти километров, сила подземных толчков в эпицентре составила семь баллов.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости Украина. Армянские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 68 километрах южнее азербайджанского города Мингечаур, в эпицентре сила подземных толчков составила семь баллов, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

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    REUTERS Yonhap via REUTERS
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    "Пятнадцатого ноября в 23.48 (21.48 по Киеву) сейсмологической сетью Национальной службы сейсмической защиты МЧС Армении было зафиксировано землетрясения магнитудой 5.3 в 68 километрах южнее азербайджанского города Мингечаур", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.

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    По данным ведомства, очаг залегал на глубине десяти километров, сила подземных толчков в эпицентре составила семь баллов.

    "Эпицентр находился в 79 километрах от государственной границы Армении. Землетрясение ощущалось почти на всей территории республики силой два-три балла и в Карабахе три-четыре балла", — отмечается в сообщении.

    Ранее сообщалось, что число жертв недавнего землетрясения в Иране превысило 440 человек. 

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