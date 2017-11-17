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    Модель продала свою девственность за 2,5 млн евро

    (обновлено: )139
    По словам девушки, продажа девственности для нее - это форма освобождения. Она отметила, что ее шокируют люди, которые не позволяют женщине продавать свою невиновность.
    19-летняя американская модель Жизель
    instagram.com/dailystar

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. 19-летняя американская модель Жизель продала на аукционе свою девственность за 2,5 млн евро (почти 70 млн грн).

    Невинность девушки была выставлена на аукцион, который проходил на сайте эскорт-услуг Cinderella Escorts, пишет The Sun.

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    Победителем необычного аукциона стал миллионер из Абу-Даби.

    "Я не могла и мечтать, что ставка вырастет так сильно и достигнет 2500000 евро. Это мечта", — заявила Жизель.

    По ее словам, продажа девственности для нее — это форма освобождения. Она отметила, что ее шокируют люди, которые не позволяют женщине продавать свою невиновность.

    На полученные деньги модель собирается оплатить обучение и отправиться в путешествие.

    Как сообщалось ранее, рецепт счастья, которым физик Альберт Эйнштейн 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице, был продан за 1,5 миллиона долларов с аукциона в Иерусалиме.

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