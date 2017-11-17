Модель продала свою девственность за 2,5 млн евро

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. 19-летняя американская модель Жизель продала на аукционе свою девственность за 2,5 млн евро (почти 70 млн грн).

Невинность девушки была выставлена на аукцион, который проходил на сайте эскорт-услуг Cinderella Escorts, пишет The Sun.

Победителем необычного аукциона стал миллионер из Абу-Даби.

"Я не могла и мечтать, что ставка вырастет так сильно и достигнет 2500000 евро. Это мечта", — заявила Жизель.

По ее словам, продажа девственности для нее — это форма освобождения. Она отметила, что ее шокируют люди, которые не позволяют женщине продавать свою невиновность.

На полученные деньги модель собирается оплатить обучение и отправиться в путешествие.

Как сообщалось ранее, рецепт счастья, которым физик Альберт Эйнштейн 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице, был продан за 1,5 миллиона долларов с аукциона в Иерусалиме.