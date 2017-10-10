Тренировка Кличко, проданная на аукционе за 150 тыс грн

Мэр Киева Виталий Кличко и бизнесмен Михаил Булыгин провели спортивную тренировку, которая ранее была продана на благотворительном аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен, сообщает пресс-служба мэра.

Тренировка стала самым дорогим благотворительным лотом аукциона, на котором были собраны средства на покупку аппарата искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.

Виталий Кличко и Михаил Булыгин, который купил возможность потренироваться, встретились в 7 утра в спортзале, где обычно тренируется Кличко. После небольшой разминки мэр выдал Михаилу боксерские перчатки.

"Я сначала думал, какую именно тренировку устроить — на велосипедах, я часто утром езжу, или, например, на тренажерах. Но все же решил показать Михаилу, как тренируются боксеры, — сказал Кличко. — Я благодарен Михаилу за его благотворительный поступок, за помощь. Он — бизнесмен, а бизнес должен быть социально ответственным".

Булыгин остался доволен тренировкой и поблагодарил Кличко.

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