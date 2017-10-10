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10.10.201718:25
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    Фотоленты

    Тренировка Кличко, проданная на аукционе за 150 тыс грн

    (обновлено: )33
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    УНИАН
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    УНИАН
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    УНИАН
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    УНИАН
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    УНИАН
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    УНИАН
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    УНИАН
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    УНИАН
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    УНИАН
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    УНИАН
    Виталий Кличко провел тренировку, которая была продана на аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен
    УНИАН

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    Мэр Киева Виталий Кличко и бизнесмен Михаил Булыгин провели спортивную тренировку, которая ранее была продана на благотворительном аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен, сообщает пресс-служба мэра.

    Тренировка стала самым дорогим благотворительным лотом аукциона, на котором были собраны средства на покупку аппарата искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.

    Виталий Кличко и Михаил Булыгин, который купил возможность потренироваться, встретились в 7 утра в спортзале, где обычно тренируется Кличко. После небольшой разминки мэр выдал Михаилу боксерские перчатки.

    "Я сначала думал, какую именно тренировку устроить — на велосипедах, я часто утром езжу, или, например, на тренажерах. Но все же решил показать Михаилу, как тренируются боксеры, — сказал Кличко. — Я благодарен Михаилу за его благотворительный поступок, за помощь. Он — бизнесмен, а бизнес должен быть социально ответственным".

    Булыгин остался доволен тренировкой и поблагодарил Кличко. 

    Смотрите также: Прощай, Мундиаль! Как Украина проиграла Хорватии

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