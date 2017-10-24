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    Культура

    Картину Ван Гога выставят на аукцион за $50 млн

    (обновлено: )15
    Картина голландского художника "Вспаханное поле и пахарь" станет главным лотом на торгах произведений импрессионистов и современного искусства из коллекции Нэнси Ли и Перри Басса.
    Аукцион. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Картина Винсента Ван Гога "Вспаханное поле и пахарь" ("Laboureur dans un champ") будет выставлена на торги в Нью-Йорке с оценочной стоимостью свыше 50 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в аукционном доме Christie's.

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    Картина голландского художника станет главным лотом на торгах произведений импрессионистов и современного искусства из коллекции Нэнси Ли и Перри Басса 13 ноября. Представленная Christie's коллекция включает 36 работ указанного периода, а также послевоенное искусство, общая оценочная стоимость которых превышает 120 миллионов долларов, отмечается в сообщении.

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    Картина "Вспаханное поле и пахарь" была написана Ван Гогом в августе-сентябре 1889 года. На полотне запечатлен вид из окна комнаты художника в пансионе-лечебнице Святого Павла на юге Франции, где он жил с мая 1889 по май 1890 года.

    Также на торги выставляется картина Анри Матисса "Регата в Ницце" 1921 года, с оценочной стоимостью 12-18 миллионов долларов. Абстракция Хуана Миро 1933 года выставляется на торги с минимальной стоимостью 18 миллионов долларов. В коллекции также представлены полотна Марка Шагала 1929 и 1970 годов с эстимейтом 4-6 миллионов долларов, уточняется в сообщении.

    Ранее сообщалось, что рисунок президента США Дональда Трампа Empire State building продали за $16 тыс. 

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