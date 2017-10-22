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    В Британии на аукционе за рекордную сумму было продано письмо пассажира "Титаника"

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    Единственное известное письмо с "Титаника" было написано американским бизнесменом Оскаром Холверсоном 13 апреля 1912 года - накануне рокового столкновения "Титаника" с айсбергом.
    Письмо пассажира Титаника продано в Англии за рекордные 126 тыс фунтов
    henryaldridgeandson

    КИЕВ, 22 окт – РИА Новости Украина. Письмо пассажира знаменитого лайнера "Титаник" продано за рекордные 126 тысяч фунтов стерлингов, сообщил РИА Новости в субботу представитель аукционного дома Henry Aldridge & Son.

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    Письмо было написано американским бизнесменом Оскаром Холверсоном 13 апреля 1912 года — накануне рокового столкновения "Титаника" с айсбергом. Пока это единственное известное письмо с "Титаника", пережившее погружение лайнера в воды Атлантического океана. Холверсон, плывший на лайнере с женой Мэри (одной из тех, кто выжил после кораблекрушения), адресовал послание матери. В письме он описывал свои впечатления от лайнера и рассказывал, что встретил известного богача Джона Джейкоба Астора. Ни Астору, ни Холверсону не было суждено пережить путешествие.

    Тело Холверсона позднее было обнаружено и поднято на поверхность. Неотправленное письмо находилось в его записной книжке, оставшейся в нагрудном кармане.

    Аукционный дом Aldridge & Son в британском городе Девайзес (графство Уилтшир) специализируется на продаже предметов, связанных с "Титаником".

    Ранее сообщалось, что Китай завершил создание корпуса копии корабля "Титаник" в туристических целях в натуральную величину, его строительство началось в середине января 2014 года у берегов реки Цицзян в округе Суйнин провинции Сычуань.

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